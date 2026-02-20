Oggettistica, collezionismo e artigianato sul lungolago

Mercatino del Lago: domenica 22 febbraio appuntamento ad Anguillara Sabazia –

Tutto pronto ad Anguillara Sabazia, sulle sponde del lago di Bracciano, per una domenica all’insegna de Il Mercatino del lago, in programma tutto il giorno il 22 febbraio. Ogni seconda domenica e quarta del mese, il lungolago Belloni si animerà di stand con oggettistica, antiquariato, artigianato e prodotti tipici.

Con l’arrivo delle belle giornate, è forte l’interesse dei visitatori che ammirano la ridente località lacuale, che si fregia di avere scorsi di elevata qualità, considerati tra i più suggestivi a nord di Roma. Una domenica dedicata a famiglie, giovani e non solo, richiamati dal fascino di un mercatino posizionato a ridosso delle acque del lago, una cartolina ricca di colori e suggestioni.

“Passate le piogge, si spera di rivedere tante persone ad Anguillara, località in cui abbiamo pensato di allestire un mercatino variegato, in quella che è una cornice avvolgente – affermano gli organizzatori” .

Dalla mattina alla sera, tra tante curiosità, l’appuntamento è per domenica 22 febbraio.