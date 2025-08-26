Menù speciali delle attività commerciali del Centro Storico per la Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti

L’Assessore alle Attività Produttive Manuele Parroccini: “Sarà vetrina d’eccezione per il nostro territorio, menù a base di uva e vino e a prezzi speciali”

“Protagoniste dei quattro giorni di Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti a Cerveteri saranno anche le attività commerciali del Centro Storico. A modo loro, parteciperanno proponendo un menù speciale: chi personalizzandolo con ricette speciali a base di uva e vino, chi con prezzi e scontistiche ad hoc”. A renderlo noto è Manuele Parroccini, Assessore alle Attività Produttive del Comune di Cerveteri.

“Da sempre la Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti rappresenta per le attività commerciali della nostra città, in particolar modo per quelle del Centro Storico e lungo i giardini, un’occasione per farsi conoscere ancor di più, non soltanto dai cittadini di Cerveteri ma anche dai tanti visitatori che verranno in città in questi giorni, con la speranza che anche in altri periodi dell’anno questi possano scegliere proprio la nostra città per pranzi, cene o uscite nel territorio – ha dichiarato Manuele Parroccini, Assessore alle Attività Produttive del Comune di Cerveteri – in queste settimane, abbiamo raggiunto le varie attività di ristorazione e bar proponendo loro la possibilità di essere inseriti nel manifesto promozionale della Sagra. Il mio invito per tutti, cittadini e visitatori è quello di venire a Cerveteri e di fermarsi dalle nostre attività commerciali: troverete qualità, prodotti genuini, cortesia e tanti menù speciali pensati proprio per questi quattro giorni di eventi”.

Hanno aderito ai menù promozionali della Sagra “Baccanale al Borgo”, “La Fraschetta da Polly”, “La Grotta”, “Antica Pizzeria da Marzio”, “Mondo Antico”, “Bar Martini”, “Ristofamily Cavallino Matto”, “Bistrot Giancarlo e Mariana”, “Pizzicheria Ilari”, “Osteria Afrodite”, “Biolee Gelateria”, “Il Baretto”, “Il Rifugio degli Elfi”, “Bomber Pizza” e lo “Spaccio Contadino”