Cerveteri, sale l’attesa per il derby con il Ladispoli per la seconda di campionato

Il presidente Lupi guarda al futuro con ottimismo. Sabato è in programma il primo test, a Tolfa, contro avversari che i Cervi sfideranno all’esordio in campionato. “Inizio difficile, avrei preferito che il derby con il Ladispoli ci fosse in avanti, quando saremo più rodati. Al di là di tutto, abbiamo una squadra piena di entusiasmo, giovane e motivata. Almeno questo è quanto noto, sperando che sia così per i prossimi mesi. Il tecnico Ferretti mi trasmette molta sicurezza, è un’arma in più”, ha detto il tecnico Ferretti.

Sta per partire la campagna abbonamenti: l’invito del presidente è di restare vicini alla squadra. “Chiediamo ai tifosi di stare dalla nostra parte, di avere fiducia. Noi ci metteremo l’impegno massimo per disputare un campionato all’altezza, loro dovranno essere il dodicesimo in campo”.

Intanto sale l’attesa per il derby con il Ladispoli, in programma il 28 settembre al Galli per la prima di campionato. Gli ultras stanno raccogliendo fondi per la coreografia: si annuncia uno stadio carico di entusiasmo.