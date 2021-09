Anna Lisa Belardinelli: “Non si può amministrare la città così. Servono fatti e non parole”

“Mentre a Ladispoli si inaugurano parchi giochi a Cerveteri la situazione è sempre la stessa”

“E mentre nella vicina Ladispoli ieri è stato inaugurato l’ennesimo parco giochi, a Cerveteri passa il tempo e la situazione è sempre la stessa eppure ad aprile sono stati stanziati 150.000 euro per acquistare attrezzature per 3 parchi (ed hanno bocciato un nostro emendamento che prevedeva un incremento di fondi per un parco giochi inclusivi)”.

A dichiararlo è Anna Lisa Belardinelli, consigliere d’opposizione in quota Fratelli D’Italia.

“Fino ad oggi – aggiunge – non si è visto nulla. Arriverà sicuramente qualcosa nell’imminenza delle prossime elezioni quando ad arte sarà allestito un nuovo “set cinematografico” nel tentativo disperato di guadagnare consensi, ma non si può continuare ad amministrare una città in questo modo. Per un cambio di rotta c’è bisogno di pianificazione, di fatti e non di parole!”