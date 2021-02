Share Pin 0 Condivisioni

Mensa scolastica Ladispoli, Bitti: “Le criticità vanno superate in uno spirito di grande collaborazione da parte di tutti” –

“Eravamo e siamo consapevoli che sarebbe stato un anno difficile nella gestione del servizio mensa, soprattutto per le regole molto stringenti per contenere la diffusione del Covid-19 e proprio per tale ragione abbiamo sempre mantenuto aperto un canale di comunicazione con il gestore, con le scuole e con le famiglie nel comune interesse di assicurare il miglior servizio possibile”. Con queste parole l’assessore alla pubblica istruzione, Fiovo Bitti, ha commentato la riunione della Commissione mensa che si è svolta nei giorni scorsi.

“Ciò chiaramente – ha proseguito Bitti – non è sufficiente ad evitare alcune criticità sulle quali ci siamo confrontati nell’ambito della commissione mensa, alla quale ho chiesto partecipassero anche i consiglieri comunali. Al netto di qualche legittima differenza di vedute fra i componenti della Commissione, peraltro confortati su diversi aspetti dalla ASL, il messaggio che arriva è per molti versi univoco: le criticità vanno superate, dalla temperatura dei pasti alla composizione del menù, in uno spirito di grande collaborazione da parte di tutti. La Commissione mensa – ha concluso Bitti – sarà quindi convocata con una frequenza costante, mentre, appena le condizioni sanitarie lo renderanno possibile, saranno permesse le ispezioni. Fra gli impegni presi per le prossime settimane, anche quello di favorire progetti di educazione alimentare nelle scuole, un aspetto sicuramente utile per far capire ai bambini come nasce un menù”.