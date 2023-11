Mensa Ladispoli, pubblicato l’avviso per il contributo per l’anno scolastico 2023-2024 –

Mensa Ladispoli, pubblicato l’avviso per il contributo per l’anno scolastico 2023-2024

Si ricorda che è stato pubblicato l’avviso per l’assegnazione di un contributo a sostegno delle famiglie per il rimborso parziale della spesa sostenuta per la frequenza della mensa per il prossimo anno scolastico.

Possono presentare la domanda le famiglie che sono in possesso dei seguenti requisiti:

• essere residenti nel comune di Ladispoli;

• nuclei familiari con minori che frequentano, nell’anno scolastico 2023-2024, le scuole dell’infanzia , primaria e scuola dell’obbligo di primo grado;

• essere in possesso di un Isee in corso di validità non superiore a euro 8.500,00;

• che siano in regola con i pagamenti, anche pregressi, delle rette per il servizio mensa;

• che non abbiano beneficiato di altri rimborsi/contributi per la medesima finalità.

La domanda, corredata della documentazione richiesta e compilata utilizzando esclusivamente l’apposito modulo, dovrà essere indirizzata al Comune di Ladispoli – Ufficio Pubblica Istruzione – piazza Falcone 1 -00055 Ladispoli – e trasmessa entro e non oltre il 29 febbraio 2024 tramite pec all’indirizzo comunediladispo[email protected] oppure a mano al protocollo dell’Ente.

Per l’avviso e il modulo di domanda https://www.comunediladispoli.it/mensa-pubblicato…/notizia

Lo rende noto il Comune di Ladispoli.