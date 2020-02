Condividi Pin 7 Condivisioni



Mister Angelo Mencarini: “bella esperienza e bravissimi i nostri nuotatori, per la prima volta nella vasca da 50 metri. Una grande soddisfazione.”

Meeting del Titano: i nuotatori di Ladispoli tornano da San Marino con nuovi record personali

Si è tenuta a San Marino la prima tappa del Gran Prix d’Inverno, con tutti i BIG del nuoto italiani e internazionali. La due giorni, 15 e 16 febbraio 2020, con il nome 18° Meeting del Titano, ha raccolto le migliori rappresentative delle squadre di nuoto italiane. Anche il centro sportivo Il Gabbiano, di Ladispoli, ha partecipato con una rappresentativa di atleti delle giovanili femminile maschile: Carlotta Del Zingaro, Carlotta Angelini, Martina Monaldi, Davide Lapenna, Karim Laouar, Flavio Tagliaferri e Christian Lapenna. Ottimi i risultati ed entusiasmante il tutto.

“Una gara bellissima – ha detto con emozione e orgoglio Angelo Mencarini, istruttore del centro sportivo Il Gabbiano di Ladispoli – oltre che per l’alto livello tecnico di tutti i nuotatori, anche per l’importante occasione che hanno avuto gli atleti di confrontarsi fra loro. Bravi i nostri ragazzi, che non soltanto non si sono per niente lasciati intimorire dal confronto con alcuni tra i più forti nuotatori d’Italia, ma che hanno al contrario avuto da questo una forte spinta a fare ancora meglio. Una grande crescita sportiva quindi, e una bella esperienza di gruppo. Siamo davvero felici di esserci stati e soddisfattissimi dei risultati”.

È stata, questa, la prima gara a vasca lunga per la Squadra Giovanile de Il Gabbiano, la vasca da 50 metri. Di norma, infatti, le squadre giovanili nuotano in gara nella vasca da 25 metri. Eccellenti le performance degli atleti, che hanno migliorato i propri tempi personali. Tutti veramente molto bravi, come hanno più volte sottolineato anche i preparatori del team: segno che il “debutto” in vasca lunga ha portato bene e rafforza, anche nei tifosi, la certezza di ulteriori miglioramenti tecnici futuri.

Meritano, tra le altre, di essere messe in particolare evidenza le performance di due fuoriclasse: Davide La Penna, classe 2002, e Karim Laouar, classe 2005.

Davide è riuscito a superare sé stesso sia nei 200 misti che nei 400 misti e ha stabilito un nuovo record personale, con un miglioramento netto sui tempi precedenti: 2’09’’1 nei 200 e 4’36’’5 nei 400. Veramente una forza della natura, e bravissimo dal punto di vista tecnico.

Doppietta e nuovi record anche per Karim, giovanissimo e dotato di un’energia fortissima, che ha superato i propri tempi personali sia nei 100 stile libero e 200 stile libero: 57’’1 nei 100 e 2’03’’8 nei 200 . Tanta roba.

Belle e sicuramente da ricordare anche le performance di Flavio Tagliaferri, Christian Lapenna, Carlotta Del Zingaro, Carlotta Angelini e Martina Monaldi.

Una bella esperienza e una buona speranza per il futuro.

I risultati degli atleti de Il Gabbiano vengono pubblicati anche sulla pagina Facebook “Il Gabbiano Centro Sportivo” e sulla pagina Instagram “gabbiano_ladispoli”.