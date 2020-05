Condividi Pin 0 Condivisioni

Lo dichiara Marco Maurelli, Presidente Federbalneari Lazio

Maurelli, Federbalneari Lazio: “Chiediamo a Zingaretti di recepire misure conferenza regioni e di avviare stagione entro il 29 maggio” – “Chiediamo al Presidente Zingaretti, all’Assessore Orneli e a tutta la Giunta della Regione Lazio di recepire e confermare, quanto prima, le misure stabilite dalla Conferenza delle Regioni in materia di attività turistiche, stabilimenti balneari e spiagge – distanziamento di almeno 10 metri quadri tra gli ombrelloni indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia, distanziamento i 1 metro tra i lettini e divieto di assembramento – e di dare avvio alle attività balneari entro e non oltre il 29 maggio. un obiettivo fondamentale per tutto il comparto turistico regionale che non può essere fallito “ dichiara Marco Maurelli, Presidente Federbalneari Lazio.

“La questione dei PUA – Piano Utilizzo degli Arenili, che sappiamo essere oggetto di discussione in sede regionale, non è in linea con le esigenze anti COVID ma deve essere riallineata con il quadro regolatorio e normativo sul demanio marittimo regionale. L’esigenza immediata è quella di aprire la stagione entro il 29 maggio: un obiettivo fondamentale per tutto il comparto turistico regionale che non può essere fallito” conclude Maurelli.