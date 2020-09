Share Pin 1 Condivisioni

Il segretario della Lega sosterrà Angelo Pizzigallo

Il Segretario Federale della Lega, Matteo Salvini, sarà presente venerdì ad Anguillara Sabazia in un evento in vista del ballottaggio. Salvini sosterrà Angelo Pizzigallo, candidato del centrodestra che andrà a sfidare il candidato del centrosinistra, Michele Cardone. Al primo turno Pizzigallo era in vantaggio, ma si sa, il ballottaggio è una battaglia del tutto diversa, in cui si riparte da capo.