Altro spettacolo di livello al Teatro Traiano con i grandi artisti italiani. Il 26 maggio alle 21 tornerà a Civitavecchia con “Tutti i sogni ancora in volo”

Torna la grande musica: Massimo Ranieri a Civitavecchia con “Tutti sogni ancora in volo” –

Altro spettacolo di livello al teatro Traiano con i grandi artisti italiani. Dopo il “colpaccio” dell’anno scorso con il concerto-evento di Claudio Baglioni, quest’anno sarà Massimo Ranieri a portare la sua musica in città.

Il 26 maggio alle 21, infatti, tornerà a Civitavecchia con “Tutti i sogni ancora in volo”, il nuovo spettacolo che ripercorre la sua straordinaria avventura tra canto e recitazione: brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti. Tutto il meglio del repertorio di uno degli showman più amati della scena italiana.

Torna la grande musica: Massimo Ranieri a Civitavecchia con “Tutti sogni ancora in volo”

«Il Traiano si conferma una struttura ambita dai grandi artisti» dichiara il sindaco Tedesco, in prima fila lo scorso anno al concerto di Baglioni, «sia per la professionalità degli uffici e delle maestranze, sia per l’affermarsi di Civitavecchia come piazza partecipe e competente».

«Lo show di Ranieri» commenta l’assessore Simona Galizia, «arricchisce ulteriormente una stagione che si sta riempiendo di eventi di livello assoluto. Stiamo lavorando a pieno ritmo per far sì che i prossimi mesi regalino alla cittadinanza tante opportunità di svago e approfondimento».

I biglietti saranno in vendita a partire da oggi su Ticketone (www.ticketone.it/artist/massimo-ranieri/), online e nel punto vendita alla Tabaccheria del Ghetto, in via Enrico Toti 23.