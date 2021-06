L’Esecutivo ha presentato formalmente la proposta al Cts che ora dovrà valutarla

Mascherine, forse da luglio cadrà l’obbligo all’aperto –

Potrebbe essere vicino il momento in cui si potrà circolare all’aperto senza mascherina.

È questa la novità che emerge in queste ore: il Governo avrebbe effettivamente presentato una richiesta al Cts in tal senso, proponendo due date, entrambe a breve termine: il 1° oppure il 5 luglio.

Un simbolo della pandemia

Le mascherine sono state, fin dalle prime ore, il simbolo della pandemia: odiate da molti, accettate a malincuore da tanti, sono state al centro di discussioni, critiche e scandali per tutta la fase iniziale della crisi Covid-19.

Poterle non usare, quantomeno all’aperto, sarebbe, per il Governo, un’occasione per segnare lo status migliorativo della situazione, al netto dei numeri nei comunicati stampa.

Anche altre nazioni come Francia e Spagna, quest’ultima a partire dal 26 giugno prossimo, hanno optato per allentare gli obblighi dei dispositivi di protezione individuali.

Quando torneremo “mascherine free”?

Bisognerà dunque prima aspettare il responso dei tecnici e in seguito le decisioni ufficiali del Governo per poter togliere in strada le tanto odiate mascherine.

Si parla con molta probabilità del 1° luglio perché è la data in cui riapriranno le discoteche, ma per molti è più probabile uno slittamento a lunedì 5 luglio.

Intanto il Cts si riunirà la prossima settimana, forse martedì, e si valutano le possibili restrizioni: probabilmente si potranno togliere all’aperto solo in zona bianca e con la possibilità di almeno un metro di distanza tra le persone.

Fashion mask

Ovviamente, non sarà obbligatorio indossarle: quindi, chi vorrà, potrà comunque continuare a portarle.

E a ben vedere, quella che per tanti è bollata addirittura come una “museruola di stoffa”, per altri è diventato un accessorio di moda.

L’offerta in tal senso è ampia e spesso è veicolata proprio dai più giovani proprio sui social network e dai negozi online che ne offrono di ogni tipo e forma.

Claudio Lippi