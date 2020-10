Share Pin 1 Condivisioni

I capigruppo del centrodestra e delle liste civiche chiedono che il Comune contribuisca all’acquisto per le famiglie in difficoltà

Mascherine. A Fiumicino il centrodestra chiede l’intervento del sindaco –

Non si fa attendere la reazione compatta della compagine di centrodestra a Fiumicino dopo l’ordinanza regionale di Zingaretti per l’obbligo delle mascherine anche all’aperto.

I capigruppo del centrodestra e delle liste civiche Stefano Costa, Vincenzo D’Intino, Mario Baccini, Alessio Coronas, Roberto Severini e la vicepresidente del Consiglio Comunale Federica Poggio sono chiari: l’amministrazione comunale deve aiutare le famiglie.

“Con l’obbligo delle mascherine che devono essere cambiare ogni 4 ore una famiglia di 4 persone arriverebbe a spendere in media 4 euro al giorno quindi circa 120 euro al mese se non di più” – specificano.

Una spesa insostenibile per alcuni nuclei familiari già provati da crisi, cassa integrazione, pandemia e precariato, sostengono.

“Il Comune dovrebbe farsi carico di questa spesa come supporto socio assistenziale a tutte le famiglie del territorio e distribuire una fornitura gratuita a tutti i residenti per lo meno coprendo una parte della necessità” – dichiarano.

“Siamo in un periodo ancora di emergenza e quella economica ha superato quella sanitaria”.

E concludono chiedendo all’assessore ai servizi sociali e al sindaco “di attivarsi subito in tal senso e come centrodestra porteremo anche in consiglio la richiesta in modo unitario”.