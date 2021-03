Marte, il rover Perseverance fa i suoi primi “passi” –

L’avventura di Perseverance su Marte continua: il rover della Nasa sta iniziando a spostarsi sulla superficie del Pianeta Rosso.

Sono le prime fasi della missione spaziale: il primo test è stato quello di far percorrere alcuni metri al rover e poi fargli scattare alcune foto.

Tra esse si può vedere proprio l’impronta lasciata dalle ruote del robot: quest’operazione ha permesso la calibrazione degli strumenti di bordo.

Una volta a regime,potrà percorrere circa 200 metri al giorno.

È stato dato un nome al sito in cui Perseverance ha toccato il suolo, il 18 febbraio 2020, dedicandolo alla scrittrice di fantascienza Octavia E.Butler, scomparsa nel 2006.

Sul rover è conservato un file contenete anche dedica a Guglielmo Marconi e l’indicazione dello Science Park di Torre Chiaruccia a Santa Marinella.

I’m on the move! Just took my first test drive on Mars, covering about 16 feet (5 meters). You’re looking at the very beginning of my wheel tracks. Many more to make. pic.twitter.com/7tFIwWFfJ4