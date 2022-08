Marta Grande: “Sarò capolista per Impegno Civico alle prossime elezioni per il collegio plurinominale Lazio 2″

“Sarò capolista per Impegno Civico alle prossime elezioni per il collegio plurinominale Lazio 2. Il nostro intento, insieme con la coalizione di centro sinistra sarà quello di arginare una cultura dilagante della destra, di dare risposte concrete in un periodo complesso come quello attuale e di pianificare un futuro sostenibile per i nostri territori.

Dal macro al micro, dalla battaglia ad un tetto massimo del prezzo del gas ad un concreto sostegno allo sviluppo del nostro scalo portuale, noi, abbiamo dimostrato di voler affrontare i problemi reali del paese.

La priorità è di sviluppare in pieno la Missione 2 del PNRR che prevede un finanziamento di 59,5 miliardi di euro fino al 2026 per il sistema produttivo, di cui poco meno di 23,8 miliardi per la transizione energetica e la mobilità sostenibile. Rimane l’obiettivo della neutralità climatica al 2050.

Allo stesso tempo è necessario dare risposte immediate alle urgenze attuali: abbassare le bollette, il costo dei carburanti, dei beni alimentari e di prima necessità per proteggere il potere d’acquisto e il risparmio degli italiani. Come unica deputata del territorio candidata capolista mi impegno a portare avanti il lavoro fatto in questi anni.“

Così l’onorevole Marta Grande in un comunicato stampa