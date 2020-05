Condividi Pin 3 Condivisioni

Alle ore 19:56 diverse squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo in via G. Carissimi 40

Marino, intervento dei Vigili del Fuoco per esplosione causata da fuga di gas – Alle ore 19:56 diverse squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo in via G. Carissimi 40 presso il comune di Marino a causa di esplosione a seguito di fuga gas che ha coinvolto l’intera palazzina, composta da 3 piani. Rimaste sotto le macerie della stessa 4 persone (tra queste 1 bambina). Si lavora per recuperare le persone sepolte dai calcinacci. Le squadre intervenute sono quella di Marino 15a, gli Usar, i Saf, i cinofili, la 1 B, la 1c, il Crrc con l’ausilio di una botte e di un’autoscala. Presenti inoltre Carabinieri e 118

Aggiornamento

Le persone coinvolte nel crollo erano due donne e una bambina. La bambina e una delle due donne sono in buone condizioni mentre l’altra è stata portata in ospedale in stato di incoscienza.