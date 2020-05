Condividi Pin 7 Condivisioni

Il ritorno nelle seconde case di tante persone ha causato qualche disservizio sulla linea idrica

Marina di Cerveteri, tornano i villeggianti e diminuisce la pressione dell’acqua

La fase di riapertura ha consentito agli italiani di tornare nelle seconde case e gli effetti di questa norma hanno iniziato a vedersi fin da subito sul litorale: Marina di Cerveteri infatti è stata presa d’assalto da tanti villeggianti venuti per trascorrere il weekend al mare. Questo però ha causato disservizi a livello idrico, almeno secondo i cittadini, che sui social parlano di un abbassamento di pressione. Non a caso infatti l’acqua viene utilizzata in quantità maggiore rispetto al normale, questo per il sostentamento delle famiglie o per la cura dei giardini.

Un graditissimo ritorno dunque, che però porta con sé qualche inconveniente di natura prettamente tecnica.