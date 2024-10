Brutto risveglio a Cerenova: nella notte, infatti, il chiosco del Garden Fruit è stato completamente distrutto da un incendio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cerenova. Sono ancora ignote le cause del rogo, spetterà ai pompieri stabilirlo, ma da una prima ricostruzione l’incendio potrebbe essere stata accidentale e partito dal vano dei frigoriferi. Il locale che si trova in via Etruria Meridionale ha subito ingenti danni.