“Insieme possiamo fare un grande passo in avanti, facciamolo”

Marietta Tidei: “A Civitavecchia bisogna partire per l’Istituto Tecnico sulle Energie rinnovabili”

“Fino al 30 settembre nella Regione Lazio si potranno presentare manifestazioni di interesse per costituire nuove Fondazioni e diversificare l’offerta formativa degli Istituti Tecnici Superiori del Lazio” ha dichiarato la consigliera regionale Marietta Tidei.

Tra le 6 nuove fondazioni a Civitavecchia è prevista la scuola di eccellenza sull’Efficenza Energetica: uno straordinario percorso formativo per i nostri ragazzi che acquisirebbero così un bagaglio di conoscenze e competenze di alto livello e immediatamente spendibili sul mercato del lavoro, ma anche per le nostre imprese che potrebbero rispondere alle nuove sfide della transizione ecologica con particolari profili professionali.

II nuovo Istituto Tecnico Superiore sull’Efficenza Energetica è un obiettivo fondamentale per tutti noi: la sua costituzione prevede una procedura complessa e una forte sinergia tra diversi attori e per questo ho chiesto al Sindaco di Civitavecchia Tedesco di istituire immediatamente un tavolo di lavoro con le istituzioni, gli enti di formazione, le imprese e le associazioni di categoria per verificare al più presto la possibilità di partecipare a questo avviso pubblico.

Per la formazione, per le opportunità lavorative dei nostri ragazzi, per le imprese e per il rispetto della terra dobbiamo e possiamo fare un grande passo in avanti insieme.

Facciamolo”.