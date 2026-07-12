Maria Stella del Mare lungo il litorale: oltre 120 chilometri di fede e speranza

Da Fiumicino a Montalto di Castro, oltre 120 chilometri di costa per portare un messaggio di fede, vicinanza e speranza alle comunità del litorale nord del Lazio. L’immagine di Maria Stella del Mare ha viaggiato ieri via mare insieme al vescovo Gianrico, accompagnato dal personale della Capitaneria di Porto. L’iniziativa ha coinvolto le diocesi di Porto-Santa Rufina e Civitavecchia-Tarquinia, attraversando le località di Focene, Ladispoli, Cerveteri, Santa Marinella, Civitavecchia, Tarquinia e Pescia Romana.

Durante la navigazione, il vescovo ha rivolto un gesto di affetto e vicinanza ai turisti, agli operatori del mare e alle comunità rivierasche incontrate lungo il percorso. Durante una delle soste, richiamando il racconto evangelico delle nozze di Cana, il Vescovo ha ricordato che “Maria è sempre presente nella nostra vita. Nei momenti più complessi chiede al Figlio di intervenire in nostro sostegno. È l’attenzione di una madre. Maria è madre, la Chiesa è madre e vuole essere vicina a tutte le situazioni di disagio e difficoltà presenti nel mondo”. Un messaggio accolto lungo le spiagge dalle parrocchie, dai fedeli e dalle famiglie, che hanno animato ciascuna tappa del viaggio.