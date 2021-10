La tradizione si veste di eleganza al Six Loft, ristorante e cocktail bar sul Lungomare di Ladispoli

Maria Chiara Brannetti, la Chef del Six Loft, è stata indicata tra le migliori Chef Italiane.

Il lato femminile dell’alta cucina italiana in tutta la sua eleganza e in tutto il suo gusto. Per conoscerlo, basta sedersi ai tavoli del Six Loft, esclusivo ristorante e cocktail bar sul lungomare centrale di Ladispoli. Perchè la cucina di Maria Chiara Brannetti è così: come il sapore della tradizione nel suo vestito migliore.

Conosciamo la protagonista di questa filosofia: talentuosa e giovanissima (classe ‘94), menzionata su Vanity Fair come una delle migliori Chef Italiane, Maria Chiara Brannetti ha perfezionato la propria preparazione al fianco di alcuni dei più importanti Chef e Sous Chef Italiani: Vincenzo di Natale, il suo mentore, Sebastiano Lombardi, Enrico Bartolini (tripla stella Michelin), per citarne solo alcuni.

Poi il contest San Pellegrino Young Chef, nel 2019, che seleziona i migliori chef under 30 e li pone in sfida tra loro in rappresentanza di 5 macro regioni a livello globale. E la squadra dell’Italia e Sud Est Europa, tra cui la nostra Chef, è giunta sino in semifinale.

“Un piacere ma anche un onore, perché ho potuto lavorare fianco a fianco con alcuni dei migliori chef del mondo”.

Il percorso professionale di Maria Chiara Brannetti e la grande famiglia del Six Loft

Da Amatrice (dove ha frequentato il rinomato istituto alberghiero) a Fiuggi (dove si è diplomata al Michelangelo Buonarroti), e poi subito le esperienze lavorative a Roma, a Londra, in Olanda, al ristorante gourmet Il Pellicano di Porto Ercole, poi a Parma, a Milano e poi vicino casa, a Ladispoli, anzi “a casa”, come dice lei, anche se risiede a Cerveteri.

“Ad un certo punto, mi sono imbattuta in Giorgio e Andrea, titolari del ristorante e stabilimento Six a Campo di Mare e sono nate subito un’amicizia e una stima reciproca straordinarie”, ci ha raccontato Maria Chiara. “Quando nel febbraio del 2021 ha aperto per la prima volta il Six Loft, per me è stato l’inizio di nuove possibilità professionali, per prima la possibilità di esprimermi appieno con i miei piatti e le mie idee. Sapete quella frase… ama il tuo lavoro e non lavorerai mai un giorno della tua vita… ecco per me è proprio così”.

“La mia cucina non usa prodotti strani o introvabili, è invece molto legata alla tradizione italiana. È sicuramente molto ricercata nelle tecniche e nella presentazione, ma fatta di ingredienti semplici e accessibili. Ciò che condivido appieno con lo straordinario staff del Six Loft, un gruppo di professionisti uniti, a cui piace stare bene insieme, è che abbiamo tutti lo stesso obiettivo: che il cliente si senta in famiglia, proprio come ci sentiamo noi”.









Mettersi in contatto con il Six Loft e prenotare un tavolo

Il ristorante e cocktail bar Six Loft si trova a Ladispoli, Lungomare Regina Elena 74/B (indicazioni stradali), aperto tutti i giorni con orario continuato dalle 9:00 alla 1:30 eccetto il martedì, giorno di chiusura. Per prenotare un tavolo: +39.328.1273720.

Segui il Six Loft sui social: pagina facebook | pagina instagram

Da mattina a notte, lo stile e la qualità del Six Loft

Il Six Loft è aperto tutti i giorni dalle 8:30 la mattina alla 1:30 la notte, con il martedì chiuso per riposo settimanale. È quindi il posto ideale per sperimentare colazioni, dolci e salate, pranzi, merende, aperitivi, cene e sensazionali dopocena a pochi passi dal mare. Lo stile e la qualità della cucina, in ogni momento della giornata, è garantito dalla firma di Maria Chiara e dei suoi collaboratori, tutti eccellenti professionisti.









Aperitivo e Cocktail Bar al Six Loft Ladispoli

Torna a BaraondaNews