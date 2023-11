Margherita Furlan a Ladispoli giovedì 9 novembre con Tommaso Minniti –

Margherita Furlan a Ladispoli giovedì 9 novembre con Tommaso Minniti

La Casa del Sole TV presenta.



Il punto di partenza necessario per chiunque voglia ricostruire la dignità e il ruolo del nostro Paese, sul fondamento della verità.



Non è un caso, Moro, il docufilm di Tommaso Minniti basato sulle inchieste di Paolo Cucchiarelli, ricostruisce i momenti di questa storia rimossi dall’immaginario collettivo, perché omessi, mistificati, sepolti. Tutto ciò che non è stato mai detto sul delitto Moro, il documentario mostra con coraggio.



Due eventi imperdibili con entrambi i protagonisti del progetto.



GIOVEDì 9 NOVEMBRE ore 15.00

Non è un caso, Moro Proiezione e dibattito Con Margherita Furlan, direttrice de La Casa del Sole TV e Tommaso Minniti, regista del docufilm Non è un caso, Moro



GIOVEDì 12 DICEMBRE ore 15.00

L’ultima notte di Aldo Moro Con Margherita Furlan, direttrice de La Casa del Sole TV e Paolo Cucchiarelli, autore dei libri inchiesta “L’ultima notte di Aldo Moro” e “Morte di un Presidente”

Biblioteca Comunale Peppino Impastato Via Caltagirone, snc, 00055 Ladispoli RM

È gradita la prenotazione, inviare una mail a [email protected]

Margherita Furlan,

Giornalista, scrittrice, direttore editoriale de La Casa Del Sole TV, https://casadelsole.tv/

Sceglie di fare informazione per essere al servizio del bene comune. Perché non sappiamo più cosa realmente sta succedendo nel mondo, così come a casa nostra. Se non sappiamo dove siamo, non sapremo orientarci, e non potremo difenderci. Dai padroni universali. O da chiunque.

“Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza”



Tommaso Minniti,

perugino di nascita, si trasferisce a Milano per incontrare il magistero teatrale di Giorgio Strehler. Lavora al Piccolo Teatro di Milano e in altri teatri per 25 anni. Attore e regista, è autore del Doocufilm NON E’ UN CASO, MORO.

“Se la verità ti bussa alla spalla, non farle spallucce, è la chiamata al tuo destino”.



Paolo Cucchiarelli (1956), scrittore e giornalista investigativo, già caposervizio e oggi collaboratore dell’ANSA, ha seguito i casi politico-giudiziari più eclatanti: la strage di Piazza Fontana, la vicenda Moro,l’attentato a Giovanni Paolo II, Gladio, Tangentopoli, il dossier Mitrokhin.