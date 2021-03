Share Pin 0 Condivisioni

Manziana, Riccardo Serino campione regionale di seconda categoria nello Skeet – la nota stampa:

Un altro prestigioso risultato sportivo per un nostro Concittadino: Riccardo Serino è risultato 1°classificato di seconda categoria laureandosi Campione Regionale Invernale 2021 nello skeet con il punteggio tecnico di 91/100.

“Tantissimi complimenti a Riccardo per questo grande risultato sportivo che premia il suo impegno, la sua costanza e la sua bravura – commenta il Sindaco Bruni – Purtroppo per le limitazioni dovute al Covid-19 sono a conoscenza del fatto che non si è potuta tenere la tradizionale cerimonia di premiazione con la consegna delle medaglie: spero che questo post serva almeno un po’ a rendere onore a questo nostro ragazzo che per seguire la sua passione ed allenarsi deve arrivare fino a Civitavecchia (è infatti associato alla FITAV c/o ASD TAV CIVITAVECCHIA), tenendo sempre in alto i colori del nostro paese.”