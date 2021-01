Manziana, ragazza uscita illesa dopo rocambolesco incidente

Share Pin 18 Condivisioni

Manziana, ragazza illesa dopo rocambolesco incidente –

Rocambolesco incidente stradale avvenuto oggi a Manziana, via Braccianese Claudia direzione Oriolo.

Per cause ancora in corso di accertamento una ragazza, uscita fortunatamente illesa dall’impatto, ha perso il controllo della sua autovettura ribaltandosi e guadagnando il bordo strada.

I Vigili del fuoco di Bracciano giunti repentinamente sul posto hanno messo in sicurezza l’autovettura alimentata a GPL e prestato il loro ausilio al personale del soccorso stradale con il carroattrezzi.