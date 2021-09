Manziana piange Salvatore Nori, uno dei fondatori della Sagra della Castagna

Il sindaco Bruni: “Di Salvatore ci mancherà il suo spirito vitale e il suo amore per Manziana”

Manziana piange la scomparsa di Salvatore Nori, uno dei fondatori della Sagra della Castagna.

“In Comune – racconta il sindaco Bruno Bruni – era lui il delegato alla parte ‘burocratica’: veniva con il suo raccoglitore ben ordinato e non ‘mollava l’osso’ finché non veniva ricevuto”.

“Di Salvatore ci mancherà il suo spirito vitale ed il suo amore per Manziana: lui non era nato a Manziana ma io me lo ricordo da sempre, fin da quando io ero ragazzino e lui organizzava il carnevale, o si dava da fare nella Pro Loco e nella Società sportiva di calcio… Salvatore è sempre stato presente laddove c’era qualcosa da offrire e da fare. Non si è mai tirato indietro”.

“Ha dimostrato con i fatti di essere un manzianese vero, perché per volere bene ad un luogo non è necessario nascerci: bisogna darsi da fare, sporcarsi le mani, sudare per organizzare qualcosa ed essere parte attiva della comunità”.

“Salvatore non si è mai tirato indietro ed è per questo che, come Sindaco, in questa triste giornata di pioggia autunnale non posso che ringraziarlo ancora una volta. Le più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia…Fai buon viaggio, Salvatore!”