I cambiamenti dal 24 dicembre al 6 gennaio

Manziana, modifiche alla raccolta porta a porta per le festività natalizie –

Modifiche in vista per il servizio di raccolta rifiuti durante il periodo natalizio.

ISOLA ECOLOGICA

Il centro sarà aperto la mattina del 24 e del 31 dicembre (8-12) e la domenica 27 dicembre (9-12). Resterà invece chiuso nei giorni 25 e 26 dicembre e il 1 gennaio 2021. Si specifica che il 26 dicembre non sarà neanche presente in via degli Scaloni il cassone per il conferimento degli ingombranti.

SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA

Il servizio nella zona B non subirà modifiche, nelle zone A e A1 invece i giovedì 24 e 31 dicembre saranno ritirati la plastica, l’indifferenziato e i rifiuti covid (secondo le tempistiche e modalità attualmente in vigore).

Per quanto riguarda l’umido invece il ritiro slitterà al sabato successivo (26 dicembre e 2 gennaio). Si specifica infine per ulteriore chiarezza che il 25 dicembre e il 1 gennaio il servizio porta a porta sarà fermo e che il 6 gennaio verrà invece svolto regolarmente.

RIEPILOGO

giovedì 24 dicembre 2020: servizio regolare nella zone B e ritiro di plastica, indifferenziato e rifiuto Covid per le zone A e A1. Inoltre centro raccolta rifiuti aperto dalle 8 alle 12

– venerdì 25 dicembre 2020: SERVIZIO SOSPESO e centro raccolta rifiuti chiuso

– sabato 26 dicembre 2020: servizio regolare con ritiro dell’umido non ritirato il giovedì nelle zone A e A 1 e centro raccolta rifiuti chiuso

– giovedì 31 dicembre 2020: servizio regolare nella zone B e ritiro di plastica, indifferenziato e rifiuto Covid per le zone A e A1. Inoltre centro raccolta rifiuti aperto dalle 8 alle 12

– venerdì 1 gennaio 2020 SERVIZIO SOSPESO e centro raccolta rifiuti chiuso

– sabato 2 gennaio 2020: servizio regolare con ritiro dell’umido non ritirato il giovedì nelle zone A e A 1 e centro raccolta rifiuti chiuso e cassone per il ritiro degli ingombranti in via degli scaloni attivo.

– mercoledì 6 gennaio 2020: servizio regolare e centro raccolta rifiuti chiuso