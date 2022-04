Manziana: pioggia di medaglie per i ragazzi manzianesi ai campionati italiani di nuoto per salvamento

Dal 20 al 25 aprile a Milano si sono tenuti i campionati italiani di nuoto per salvamento

Dal 20 al 25 aprile, a Milano, si sono tenuti i campionati italiani di nuoto per salvamento. Anche in questa occasione le atlete e gli atleti manzianesi, tesserati Athena Sporting Club SSD, hanno ottenuto risultati importantissimi:

ERIKA FIORUCCI Categoria Ragazzi Femmine: bronzo nei 50mt manichino

MASHA GIORDANO: oro e campionessa Italiana nei 100mt torpedo Categoria Cadetti

FRANCESCO LO BUE: Bronzo nella staffetta manichino Es A

TOMMASO LO BUE: argento e Vice-Campione Italiano nei 100 torpedo Categoria Ragazzi e due bronzi nelle staffette.

MELISSA GIORDANO: doppio oro e Campionessa italiana 100mt pinne e 100mt torpedo Categoria Junior, per le li anche altre 3 medaglie nelle staffette (2 argenti e 1 Bronzo)

ILARIO CIPOLLETTI: doppio argento e Vice-Campionessa Italiana 100mt pinne e 100mt torpedo Categoria Junior (dietro la sua compagna di squadra Melissa), per lei anche 3 medaglie nelle Staffette (2 argenti e 1 bronzo).













“A nome mio, dell’Amministrazione comunale che rappresento e di tutta Manziana faccio un grande applauso a queste ragazze e ragazzi che con sacrificio ed impegno hanno raggiunto risultati grandiosi – commenta il Sindaco Bruno Bruni – In questa occasione voglio, però, fare una menzione speciale al “nostro” Stefano Sidoretti: negli ultimi 5 anni la sua duplice veste di allenatore e consigliere comunale delegato allo sport mi metteva sempre nella condizione di “bilanciare” le parole, scongiurando eventuali, anche se per me infondate, polemiche.

Ma questa volta voglio uscire da questa logica e con il cuore dire grazie a Stefano, un ragazzo speciale: serio, dedito al suo lavoro di allenatore come non mai. Capace di confortare e stimolare le atlete e gli atleti che allena in maniera instancabile e sempre costruttiva. A lui dico grazie per essere riuscito a coniugare la vita sportiva, e sappiamo cosa ha significato farlo durante le pagine più buie legate alla pandemia, con quella amministrativa.

Grazie Stefano e grazie anche a tutti gli atleti manzianesi di tutti gli sport che con orgoglio e bravura portano in alto i colori del nostro paese!”