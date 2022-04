E’ stato inaugurato questa mattina, 12/04, il nuovo parco giochi in Piazza Parisi (già Piazza della Piscina). Alla simbolica inaugurazione ha partecipato la sezione A della scuola dell’infanzia di Quadroni, alla presenza delle insegnanti Bugliazzini, Lombroni, Mercurio e Perrone, del Sindaco Bruni e dell’Assessore Senatra.

“Ringrazio l’istituto comprensivo per avere accolto anche in questa occasione il nostro invito ed in particolare tutte le insegnanti che hanno accompagnato i bambini – commenta il Sindaco Bruni – Questo parco ha fatto molto parlare di sé, ben prima della sua entrata in funzione vera e propria. Si è parlato dei posti sottratti alle automobili, di inutilità di questo spazio giochi, di mancata sicurezza – continua il Sindaco Bruni – Oggi è bastato vedere con che gioia i bambini sono entrati nell’area giochi dopo il taglio del nastro per capire che molte chiacchiere in realtà lasciano il tempo che trovano”.

Manziana: inaugurato il nuovo parco giochi in Piazza Parisi

Questo parco è nato in piena pandemia con l’intento di alleggerire il peso e la frequentazione di quello in Piazza Tittoni, offrendo uno spazio aggiuntivo e facilmente raggiungibile con le auto. Ogni cosa è perfettibile ed ogni decisione discutibile ma non si deve mai perdere di vista che dietro ad ogni provvedimento c’è un’idea e non la voglia di sperperare soldi pubblici. Buon divertimento a tutti coloro che verranno a giocare in questo nuovo parco pubblico, in una piazza che fino a qualche tempo fa era una semplice colata di asfalto ed ora invece ospita il centro anziani, un parco giochi ed un murales che colora una parete fino all’anno scorso grigia e triste, il tutto tra alberi di bagolaro che tra qualche tempo renderanno ancora più gradevole e godibile questo nuovo spazio a servizio della Cittadinanza. Senza contare le richieste di finanziamento che, nell’ambito del PNRR, sono già state presentate per dare nuova vita all’ostello comunale ed al cineteatro.”