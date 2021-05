Share Pin 26 Condivisioni

Il provvedimento si collega alla stessa catena di contagi che ha portato alla quarantena delle sezioni dell’asilo di Quadroni

Manziana: in quarantena una classe delle elementari –

Anche una classe delle elementari di Manziana finisce in quarantena.

Manziana: in quarantena una classe delle elementari

A fare il punto della situazione è il sindaco Bruno Bruni.

Il provvedimento si collega alla stessa catena di contagi che ha portato alla quarantena delle sezioni dell’asilo di Quadroni.

E il sindaco Bruno Bruni rinnova l’invito, alle famiglie, di seguire le indicazioni fornite dai medici di famiglia, dai pediatri e dalla Asl Roma 4 che stanno monitorando la situazione.

“Comprendo la paura e la preoccupazione dei genitori e di tutte le famiglie coinvolte ma bisogna anche fidarsi ed affidarsi a chi da oltre un anno è alle prese con l’emergenza pandemica, avendo ogni giorno a che fare anche con realtà più grandi e complesse”, ha detto il primo cittadino.

“Io come Sindaco cerco di fare da cerniera tra i miei Concittadini, l’istituto scolastico ed il personale dell’azienda sanitaria locale. Il nostro è da sempre un rapporto collaborativo e rivolto all’interesse della collettività”.

“Da parte di tutti i soggetti istituzionali coinvolti c’è il massimo impegno e la massima attenzione per fare sì che si possa uscire presto da questa situazione”.

“Sono padre anche io e posso immaginare i dubbi e le perplessità che spero siano meno forti se rapportate alla consapevolezza che si sta operando con scrupolo. Vi garantisco che nessuno sta prendendo sotto gamba quanto è accaduto”.

“Con la solita trasparenza con la quale come Amministrazione comunale abbiamo fin da subito affrontato questa emergenza sanitaria, vi informo inoltre che, stando a quanto appurato dalla Asl, il contagio non è nato a scuola ma fuori dall’istituto scolastico”.

“Questo deve spingerci per l’ennesima volta a fare attenzione: abbiamo visto con i nostri occhi che basta pochissimo per fare impennare il numero dei contagi”.

“Attualmente i casi collegati all’asilo sono 18 (compresi bambini ed adulti): tanti, è vero, ma la cosa che più conta è che fin qui non sono stati ravvisati segni gravi della malattia ed anzi, come spesso accade nei bambini, la positività non è stata accompagnata dalla comparsa di alcun sintomo”.

“Stringiamo i denti – ha concluso il Sindaco – atteniamoci alle disposizioni vigenti e, se possibile, siamo ancora più scrupolosi.Sono sicuro che superemo anche questa prova. Forza Manziana!”.

(torna a baraondanews)