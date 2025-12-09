Manziana, giovedì 11 dicembre sospensione idrica programmata

Si comunica che, per lavori di manutenzione programmata, giovedì 11 dicembre dalle ore 08:00 alle ore 20:00 si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua nel Comune di Manziana.
In particolare le zone interessate sono le seguenti:
- via Fonti della Dolce e zone limitrofe, corso Vittorio Emanuele e traverse, via degli Scaloni, via del Ponte, via Canale e zone limitrofe, via dei Platani e zone limitrofe, via Roma e zone limitrofe, via Braccianese, via Casale delle Grazie, piazza Tommaso Tittoni, zone limitrofe.
Un servizio di rifornimento con autobotte sarà disponibile presso:
- scuola media Tommaso Tittoni, corso Vittorio Emanuele 116.
Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.
Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.