Concerto di Natale a Cerenova: Musica, emozioni e un messaggio di ottimismo per l’intero territorio

Ieri sera, nella chiesa di Cerenova, si è tenuto un concerto davvero emozionante. Il Cons. Paolacci e la ProLoco Due Casette hanno, ancora una volta , dimostrato di saper coinvolgere ed aggregare tante persone e tante comunità.

Grazie all’impegno del Vice Presidente del Consiglio Regionale Pino Cangemi, continuano a regalare emozioni e positività a tutto il territorio. Una serata che apre le feste natalizie al meglio e che vuole essere un messaggio di auguri per tutte le famiglie non solo di Cerenova, ma di tutto il territorio.

Demo Morselli e Marcello Cirillo hanno regalato emozioni e perché no, un’ iniezione di ottimismo. Paolacci ha tenuto a ringraziare l’ Amministrazione per la collaborazione e soprattutto il Parroco Don Bernardo per aver reso possibile tutto ciò aprendo le porte della Chiesa San Francesco d’ Assisi.

La comunità ringrazia Paolacci per la sua vicinanza, non solo a Cerveteri, ma a tutte il territorio e alle frazioni.