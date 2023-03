Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bracciano. Illesi gli animali

Manziana: furgone che trasporta cavalli esce fuori strada –

I Vigili del fuoco di Bracciano sono intervenuti per un furgone uscito dalla sede stradale in Manziana. Precisamente in via Lazio.

Un trasporto cavalli della Polizia di Stato si è adagiato su un fianco appena fuori dalla carreggiata.

Arrivati sul posto i Vvf hanno messo in sicurezza il furgone e la sede stradale, in seguito, assieme ai poliziotti e gli uomini dell’Università agraria hanno fatto uscire i due cavalli trasporti e messi in luogo sicuro.

Leggermente ferito l’autista del mezzo, subito affidato alle cure del personale sanitario del 118 giunto sul posto.

Successivamente il carroattrezzi ha rimesso in carreggiata il furgone liberando la sede stradale. Illesi i due Cavalli.