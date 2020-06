Manziana, da lunedì riparte in via sperimentale la biblioteca comunale

Condividi Pin 0 Condivisioni

Per la riconsegna e il prestito dei libri sarà necessario fissare un appuntamento

Dopo oltre due mesi di chiusura dovuta all’emergenza Covid-19 la Biblioteca comunale lunedì 15 giugno è pronta a riattivare i servizi agli utenti, sebbene in via sperimentale e con le restrizioni necessarie per prevenire forme di contagio da COVID-19.

Per la riconsegna dei libri ed il prestito è necessario fissare un appuntamento telefonando al numero 069963229, servizio attivo dal Lunedì al venerdì con orario 9:00-13:00 ed il lunedì ed il Giovedì anche dalle 15:00 alle 17:00 .

Gli utenti dovranno recarsi all’appuntamento muniti dei dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherina).

Per il prestito di libri, che potrà avvenire solo su prenotazione, è possibile consultare il catalogo on line QUI sia per leggere l’abstract che per verificare la disponibilità dei libri.

Come previsto dalle prescrizioni per i luoghi della cultura, non è possibile, purtroppo, utilizzare la sala lettura né consultare in loco libri, giornali e riviste.

I libri resi verranno chiusi e imbustati in appositi contenitori e posti in quarantena per il tempo necessario (almeno 10 giorni) per scongiurare che gli stessi possano costituire veicolo di contagio.

Il riavvio del servizio del prestito come sopra specificato viene assicurato al momento in via sperimentale: qualora si dovessero registrare difficoltà operative potranno essere adottate ulteriori o diverse misure al fine di garantire la sicurezza del personale addetto e di tutti gli utenti.