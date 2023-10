Manziana, al via i lavori sulla Braccianese: variazioni alla viabilità

“Come comunicato da Città metropolitana di Roma, ieri in data 30 ottobre 2023 sono iniziati i lavori di scavo per la posa in opera di un cavo elettrico lungo la S.P. 493 Braccianese, dal km 10+200 al km 11+610, zona Bivio di Tragliatella. Per motivi tecnici, suddetti lavori saranno eseguiti in orario diurno, con l’intervento in contemporanea di due squadre per poter concludere l’intervento nel minor tempo possibile” a renderlo noto è l’ufficio stampa del Comune di Manziana.

“Il traffico sarà regolato da movieri e, a fine giornata di ogni sabato, le aree di cantiere verranno ridotte al minimo per una migliore diluizione del traffico. Terminati i lavori si procederà con il ripristino dell’asfalto e la messa in sicurezza del tratto stradale in questione”.

“Avvisiamo inoltre che, nelle prossime settimane, partiranno i lavori in collaborazione con Anas di riqualificazione e messa in sicurezza del secondo tratto della Braccianese, dal Comune di Bracciano al confine con la provincia di Viterbo, andando così a terminare il ripristino dell’intera tratta della Braccianese” si chiude così il comunicato dell’amministrazione.