Mangiare a Ladispoli e Cerveteri diventa più facile da quando molti ristoratori hanno attivato i Menù on line. Ecco la lista.

Ordinare e prenotare online è ormai diventata la normalità sul Litorale. Due mesi fa nessuno lo avrebbe mai immaginato.

Oggi che il Paese ha ufficialmente riaperto, con tutte le prescrizioni del caso, i Ristoratori di Cerveteri e Ladispoli hanno saputo rispondere attrezzandosi e mettendo i propri menù on line.

Diventa così più facile prenotare un tavolo on line o ordinare con consegna a domicilio. In molti hanno anche attivato la possibilità di ordinare i piatti da ritirare presso il ristorante.

Prove tecniche di riapertura, ma per evitare code e assembramenti è meglio ordinare e prenotare online.

Le parole d’ordine sono Delivery (la classica consegna a domicilio), Take Away (il ritiro sul posto, ad un certo orario indicato nell’ordine on line) e QR Code (presente sui tavoli, da scansionare con lo smartphone, sostituisce il menù cartaceo con una sua più dinamica e aggiornabile versione online).

Sul Litorale a nord di Roma, il passaggio dal lockdown alla riapertura è stato accompagnato dalla nascita di nuovi software, come baraondacommerce, il sistema di ordinazioni e prenotazioni online lanciato da Baraonda, a cui hanno già aderito oltre 40 attività tra Ladispoli e Cerveteri.

Basta infatti andare sul portale Baraondafood.it oppure sula pagina Facebook per avere immediato e diretto accesso ai menù online di decine di ristoranti, pizzerie, pasticcerie e street food del Litorale.

Mangiare a Cerveteri e Ladispoli, la lista delle attività on line

La pagina di BaraondaFood.it è sempre aggiornata con le offerte speciali, i menù in promozione, gli sconti riservati ai clienti che prenotano on line dai ristoranti, i bar, le pasticcerie e gli esercizi street food presenti nel portale.

Per vedere la lista completa dei menù on line e cominciare subito ad ordinare basta cliccare su www.baraondafood.it