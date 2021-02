Share Pin 2 Condivisioni

Al loro arrivo gli agenti hanno trovato fuori casa la sorella del giovane e la madre in lacrime spaventate dalla discussione animata in corso tra padre e figlio

Maltrattamenti in famiglia: in manette 25enne romano

Maltrattamenti in famiglia. Di questo dovrà rispondere un 25enne romano.

Quando sono intervenuti in via Guglielmo Ciardi per la segnalazione di lite tra genitori e figlio, hanno trovato all’esterno dell’abitazione la sorella del giovane insieme alla madre in lacrime, spaventate dalla discussione animata in corso al piano seminterrato della villetta tra padre e figlio.

Dopo aver sedato gli animi, gli agenti hanno appurato che la lite era scaturita per futili motivi.

Sia i genitori che la sorella hanno riferito che tali episodi erano diventati sempre più frequenti e che temevano per la loro incolumità. Già nel 2018 infatti, gli agenti erano dovuti intervenire per un evento simile ma il padre del ragazzo nella circostanza non aveva voluto denunciarlo.

Il giovane, accompagnato negli uffici di polizia, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.

