Tromba d’aria a Santa Marinella

Maltempo, tromba d’aria a Santa Marinella: sul posto i vigili del fuoco –

Il maltempo che si è abbattuto in queste ore ha fatto registrare disagi e allagamenti su tutto il litorale, ma non solo. A Santa Marinella si è abbattuta una tromba d’aria che ha causato danni alla facciata di uno stabile sito in via delle Camelie. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco della caserma Bonifazi di Civitavecchia che hanno dovuto mettere in sicurezza l’area, rimuovendo i detriti lasciati dal forte vento.





I Vigili del Fuoco sono stati impegnati a causa delle forti piogge in tutto il litorale, per far fronte alle numerose chiamate di soccorso ricevute. Durante la notte sono stati numerosi gli interventi per allagamenti, infiltrazioni e verifiche di stabilità. Si ringrazia Andrea Verticelli per la documentazione fotografica.