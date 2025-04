Maltempo su Roma e provincia: oltre 100 interventi dei Vigili del Fuoco

Dalla tarda serata di ieri, il maltempo ha colpito duramente Roma e il suo hinterland, costringendo i Vigili del Fuoco a effettuare oltre 100 interventi. Le zone maggiormente interessate sono quelle dei Castelli Romani e il quadrante sud-ovest della Capitale.

Le squadre dei VVF sono intervenute soprattutto per la messa in sicurezza di insegne pericolanti, alberi caduti o a rischio di crollo e rami spezzati, che rappresentavano un pericolo per la viabilità e la sicurezza dei cittadini.

Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e si raccomanda massima prudenza negli spostamenti, in particolare nelle aree più colpite dal maltempo.