Maltempo, riaperto il tratto di Aurelia da via Abbadia a Casello Autostrada Civitavecchia sud –

Il tratto della Ss1 Aurelia interessato dalla chiusura (da via Abbadia a Casello Autostrada Civitavecchia sud,) è attualmente riaperto in entrambe le direzioni in senso unico alternato. Stanno ultimando pulizia strada

A breve per altri aggiornamenti su viabilità cittadina.

Lo rende noto il Comune di Santa Marinella dal proprio profilo Facebook.