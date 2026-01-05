Precipitazioni diffuse e rischio sui bacini fluviali: livelli di attenzione elevati in diverse zone della regione tra il 5 e il 6 gennaio

Maltempo nel Lazio: diramata nuova allerta meteo –

Il Centro Funzionale Regionale della Regione Lazio ha emesso un’allerta di protezione civile per criticità idrogeologica e idraulica, valida a partire dal primo pomeriggio di lunedì 5 gennaio 2026 e per le successive 24–36 ore, a seguito delle previsioni meteo diffuse dal Dipartimento della Protezione Civile.

Secondo il bollettino, sono attese precipitazioni sparse o diffuse, localmente a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati. La valutazione tiene conto non solo dell’intensità delle piogge previste, ma anche dello stato di saturazione dei suoli, dei livelli dei corsi d’acqua e delle indicazioni fornite dai presidi territoriali e dalla modellistica idrologica e idraulica.

Le aree più esposte

Per la giornata di oggi, 5 gennaio, il livello di criticità idrogeologica ordinaria (allerta gialla) interessa tutte le zone di allerta regionali. Sul fronte idraulico, invece, emerge una criticità arancione nel bacino dell’Aniene (Zona E), mentre altre aree come l’Appennino di Rieti, i Bacini di Roma e il Bacino del Liri risultano in allerta gialla.

La situazione è destinata a peggiorare nella giornata di domani, 6 gennaio, quando viene segnalata una criticità idrogeologica arancione nei Bacini di Roma (Zona D). Contestualmente, la criticità idraulica arancione si estenderà ai Bacini Costieri Sud (Zona F) e al Bacino del Liri (Zona G), oltre a rimanere sull’area dell’Aniene.

Attivate le procedure di protezione civile

Il Centro Funzionale invita Comuni, enti locali e strutture operative ad attivare le fasi previste dai rispettivi piani di protezione civile, adottando tutti gli adempimenti necessari in relazione ai livelli di allerta indicati, come previsto dalle direttive regionali approvate nel 2019.

La popolazione è invitata a prestare attenzione, evitare comportamenti a rischio in prossimità di corsi d’acqua e aree soggette ad allagamenti e a seguire gli aggiornamenti ufficiali, che potranno confermare o modificare il quadro di allerta attraverso i successivi bollettini quotidiani.

Per eventuali emergenze resta attiva la Sala Operativa Regionale, mentre bollettini e aggiornamenti sono consultabili sui canali istituzionali della Protezione Civile regionale.