Il Primo Cittadino plaude il lavoro del Gruppo Comunale di Protezione Civile, della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco e della Rieco Spa

“Quella appena trascorsa è stata una notte estremamente difficile per Cerveteri. Il violento temporale che per diverse ore si è abbattuto sull’intero territorio comunale, fortunatamente non ha creato danni gravi, ma ha reso necessario un continuo ed incessante lavoro da parte dei servizi a tutela del territorio e del cittadino. Sin dalla tarda serata di ieri infatti, il Gruppo Comunale di Protezione Civile al gran completo, insieme alla Polizia Locale e ai Vigili del Fuoco, erano operativi per intervenire e fronteggiare ogni possibile emergenza. A tutti loro, la cui attività di controllo e monitoraggio nel territorio si è conclusa solamente nelle prime ore della mattinata di oggi, il mio ringraziamento per lo straordinario ed encomiabile lavoro svolto a difesa del territorio e dei cittadini. Grazie davvero!”. A dichiararlo è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, a seguito della forte ondata di maltempo che nella notte ha interessato l’intero Litorale a Nord di Roma.

Maltempo, Gubetti: “Su Cerveteri quantità di pioggia senza precedenti, grazie a chi questa notte ha lavorato per fronteggiare l’emergenza”

“In poche ore è scesa una quantità di pioggia impressionante, come non se ne vedeva da diversi anni – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – è stato dunque inevitabile che ci sia stato qualche problema nel territorio. Alcune arterie stradali hanno avuto problematiche, ma che sono rientrate poco dopo. Fortunatamente nessun danno grave, grazie soprattutto agli interventi puntuali e tempestivi di tutte le unità in campo che non si sono fermati nemmeno per un secondo. Anche questa mattina le attività di perlustrazione nel territorio stanno proseguendo. Insieme all’Ufficio Ambiente abbiamo coordinato con Rieco Spa una serie di attività di controllo mirate soprattutto alla rimozione di detriti creatisi con la furia dell’acqua di questa notte. Anche a loro, il mio ringraziamento per il lavoro svolto”.