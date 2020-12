Share Pin 5 Condivisioni

Allagamenti, alberi caduti e anche un incendio in un gazebo a Fregene

Maltempo, giornata di duro lavoro per i vigili del fuoco di Bracciano, Cerveteri e Civitavecchia

Giornata di festa all’insegna del duro lavoro per i Vigil del fuoco di Bracciano, Civitavecchia e Cerveteri.

Dalle ore 08:00 di stamani, i Vigili del Fuoco di Bracciano stanno effettuando decine d’interventi causa maltempo su tutto il territorio di Bracciano e Canale Monterano. Allagamenti di case; strade; campi; rami ed alberi caduti, hanno creato problemi a persone e alla circolazione. I VVF hanno effettuato lo svuotamento di diverse taverne e sale hobby allagate; la rimozione di detriti, di rami pericolanti e la messa in sicurezza delle aree danneggiate dalle violente precipitazioni e dal forte vento.

Rimosso anche un grosso albero caduto sul campo sportivo di Canale Monterano. Allagata in alcuni punti la Braccianese Claudia. Invaso dall’acqua anche il sottopasso di Vigna di Valle chiuso momentaneamente al traffico. In ausilio dei VVF di Bracciano, anche i VVF volontari di Nemi. A concludere questa giornata d’intenso lavoro, è stato l’inaspettato ringraziamento della cittadinanza ai VVF di Bracciano per i risolutivi interventi di soccorso effettuati.

I Vigili del Fuoco di Civitavecchia hanno effettuato oltre a diversi interventi di soccorso ordinario (aperture porta; ascensore bloccato; fuga gas) anche alcuni interventi inerenti le cattive condizioni meteorologiche (danni d’acqua ) verificatesi nei scorsi giorni e della notte.

Maltempo, giornata di duro lavoro per i vigili del fuoco di Bracciano, Cerveteri e Civitavecchia. L’incendio a Fregene

Tuttavia sono comunque riusciti a rendere omaggio alla Madonna, apponendo sulla statua sita in largo M. D’Ardia, la tradizionale corona floreale.

Alle ore 10:00 circa di stamani, i Vigili del Fuoco di Cerveteri, hanno risposto ad una chiamata di soccorso per un incendio. A bruciare era un grande gazebo in legno a Fregene, adibito a bar. L’intervento rapido dei Vvf ha impedito al fuoco di propagarsi e lambire l’adiacente ristorante, evitando cosi ulteriori danni per le strutture. La giornata è continuata con numerose chiamate di soccorso per allagamenti di cantine ed infiltrazioni d’acqua in appartamento nel comune di Ladispoli, viste le copiose piogge cadute in questi giorni.