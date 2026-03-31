Maltempo e forte vento, numerosi interventi dei Vigili del Fuoco: danni anche alla piscina comunale di Santa Marinella

Santa Marinella — Giornata particolarmente difficile sul fronte del maltempo, con condizioni meteorologiche avverse che hanno richiesto numerosi interventi da parte dei Vigili del Fuoco. Le forti raffiche di vento hanno infatti provocato diverse situazioni di pericolo, costringendo le squadre a intervenire per la messa in sicurezza di alberi pericolanti, insegne instabili e porzioni di intonaco a rischio distacco.

Tra i numerosi interventi effettuati nel corso della giornata, particolare rilievo ha avuto quello presso la piscina comunale di Santa Marinella. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Bonifazi insieme al personale dei Vigili del Fuoco.

La squadra Vvf, con l’equipaggio della 17A e il supporto dell’autoscala AS17, ha provveduto alla rimozione di alcune porzioni di lamiera che costituivano parte della copertura del tetto della struttura, rese pericolose dalla forza del vento.

L’intervento si è concluso senza conseguenze per le persone. Fortunatamente, non si sono registrati feriti.