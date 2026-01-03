Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati da deboli a moderati
Maltempo, allerta gialla per domenica 4 gennaio –
Il meteo torna a guastarsi nelle prossime ore anche se con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.
Ad essere colpite saranno tutte le provincie del Lazio, compresa Roma, ma escluse le aree a nord della Capitale e la provincia di Viterbo.
La Protezione Civile è stata allertata per le aree a rischio idrogeologico con un avviso giallo.