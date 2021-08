Paura in via Prenestina in un’azienda agricola usata in parte a ricovero animali e usata anche da tre nuclei familiari. Nessun ferito

Maltempo a Roma, crolla tetto in legno: tre famiglie evacuate –

Ondata di maltempo sulla Capitale. Sono circa 40 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco. Le tute rosse sono intervenute, in particolar modo, per alberi e rami pericolanti, insegne e pali da rimuovere e mettere in sicurezza e diversi allagamenti in zona Roma Est (Borghesiana, Ponte di Nona).

Le squadre dei vigili del fuoco hanno aiutato alcuni cittadini a raggiungere luoghi sicuri, ma non risultano al momento persone in grave difficoltà o feriti.

Il maltempo ha causato anche il distacco di una porzione di tetto in legno in un’azienda agricola in via Prenestina.

La struttura era utilizzata in parte come ricovero animali al piano terreno e abitata da tre nuclei familiari al piano soprastante.

Per fortuna non si sono registrati feriti tra le persone e gli animali.

Le famiglie hanno trovato momentaneamente una sistemazione fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.