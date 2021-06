Share Pin 0 Condivisioni

Molteplici gli interventi dei vigili del fuoco a causa dei disagi creati dal maltempo.

Maltempo a Roma: allagamento in un asilo, soccorsi 40 bambini e 6 adulti

Paura a Roma per i bambini di un asilo in via Castelnuovo di Porto.

A causa del maltempo che si è abbattuto sulla Capitale 40 bambini e 6 adulti sono rimasti intrappolati all’interno di un asilo a causa di un allagamento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Prati.

Il nubifragio sta causando disagi e problemi in diverse zone della città con diversi utenti che si sono rivolti alla Sala operativa dei vigili del fuoco.

Tra le aree più colpite c’è quella di Roma Nord (corso Francia, Ponte Milvio, Prati, Monte Mario e Nomentano).

