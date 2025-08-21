Maltempo, 100 gli interventi dei vvf tra Roma e Provincia

Dalle ore 02:00 circa di questa notte, sono oltre 100 gli interventi effettuati dalle squadre VVF sul territorio di Roma e provincia a causa del maltempo.

Le frequenti raffiche di vento ed i brevi acquazzoni hanno recato disagi di varia natura: piante sradicate, rami e insegne pericolanti, sono tra le segnalazioni più frequenti pervenute alla sala operativa VVF di Roma.

Le zone maggiormente colpite sono state nel quadrante sud est della capitale e nel litorale da Fregene a Ostia.

Al momento la situazione è tornata nella normalità.