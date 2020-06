Condividi Pin 0 Condivisioni

“La probabile cancellazione del turno notturno del ritiro dei rifiuti consente alla maggioranza di insistere con una delle sue bugie: costa troppo”

M5S: “L’eliminazione del turno notturno sarebbe un ulteriore danno causato dall’amministrazione Tedesco”

La probabile cancellazione del turno notturno del ritiro dei rifiuti

nella zona 1, oltre ad essere un ulteriore danno alla raccolta porta a

porta, consente all’attuale maggioranza di insistere con una delle sue

più spiacevoli bugie: costa troppo.

Ricordiamo all’amministrazione Tedesco e soprattutto alla città che

eventuali risparmi sulla raccolta dei rifiuti, che comunque non ci

saranno grazie al notevole previsto aumento dell’indifferenziato

tornando alla raccolta stradale, non gioverebbero al bilancio di CSP

ma alla diminuzione della TARI.



La TARI infatti è una tassa ben precisa che serve a coprire le spese

per intero del sistema dei rifiuti locale: se il costo complessivo

aumenta, la TARI aumenta. Se il costo complessivo diminuisce, la TARI

diminuisce. Per il bilancio di CSP quindi questo non influisce.

Ricordiamo infine alla città che se alcune categorie già da quest’anno

possono beneficiare di alcune riduzioni è solamente perchè, grazie

alle alte percentuali di differenziato raggiunte da Civitavecchia con

la raccolta porta a porta avviata dall’amministrazione 5 stelle (circa

il 75%) il costo totale del servizio è sceso di circa 1 milione di

euro.

Saremo pronti a denunciare agli organi competenti un eventuale

utilizzo improprio di quanto incassato con la TARI.