Dovrà essere presentata entro il 30 maggio

M5S Ladispoli: ”Online la procedura per richiedere il Reddito di Emergenza” – la nota del Movimento 5 Stelle Ladispoli

Da oggi, grazie al lavoro svolto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall’INPS, è online la procedura per richiedere il Reddito di Emergenza, un aiuto concreto per 2 milioni di cittadini messi ancor più in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus e che ora potranno beneficiare di un importo compreso fra i 400 e gli 800 euro al mese.

La richiesta dovrà essere presentata entro il 30 maggio collegandosi a questo link: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53718