I cervi domenica pomeriggio saranno impegnati sul campo di Tolfa

Lupi premia i tifosi verde azzurri: “Gratis allo stadio sino alla fine, abbiamo bisogno di loro per inseguire la salvezza” –

Una lotta apertissima e indecifrabile per la salvezza, con il Cerveteri che si gioca il futuro in casa, visto che gli scontri diretti saranno al Galli. E’, tuttavia, un periodo complicato per i verde azzurri, che potevano raccogliere di più dopo tre pareggi di fila , compreso quello di domenica in cui anche la sfortuna ha fatto la sua parte. A otto giornate dalla fine della regular season, è evidente che c’è molta apprensione. Però, non manca l’ottimismo, in ragione di un calendario difficile sì , ma non impossibile. “In casa dobbiamo sfruttare a pieno il fattore campo , visto che giochiamo con tutte rivali alla salvezza – commenta il presidente Andrea Lupi -. Domenica a Tolfa sarà una partita molto complicata, ma è chiaro che noi dobbiamo fare bottino pieno con le contendenti alla salvezza. Ai tifosi chiedo di starvi vicini, è bello vedere il tifo la domenica, per premiarli da qui alla fine del campionato l’ingresso sarà gratuito, è un atto di fedeltà verso chi ci segue con passione.”