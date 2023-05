Lupi chiama la città: “Tifosi cerveterani ora dateci una spinta, domenica dobbiamo essere in tanti allo stadio” –

“Dobbiamo essere in tanti – ha esordito il patron Lupi – Il Cerveteri ha la possibilità di compiere l’impresa , ci riusciremo o no, non saprei dirlo: posso assicurarvi che questi ragazzi ci metteranno l’anima per darci una bella soddisfazione” . Nell’ambiente si respira un’atmosfera serena, c’è entusiasmo, prudenza e tanta fiducia nel gruppo. A fare l’appello alla tifoseria, che potrà assistere alla gara gratuitamente, è stato il consigliere comunale Gianluca Paolacci, che ha voluto mandare un messaggio alla città. “Siamo abituati a soffrire, è nel nostro dna. Ai tifosi chiedo un ultimo sforzo, quello di sostenere la squadra domenica che mi auguro raggiunga il play out. I giocatori stanno dando tanto, oltre a ogni attesa, ripaghiamoli con un bel tifo come tanti anni fa”. Nell’ambiente c’è molta frenesia, ma prima di tutto bisognerà battere il Fiano Romano, squadra che non avrà un atteggiamento dimesso. I verdeazzurri sono al completo per la sfida di domenica, dalle 11.00 ingresso gratuito. Un gesto verso la tifoseria meritevole, a distanza di qualche tempo fa quando si faceva modo e maniera che la tifoseria fosse lontana.